Ante la pregunta de por qué no era posible encontrar en el Boletín Oficial las disposiciones del organismo en relación a un producto médico con un recall de la FDA, como se denomina a la advertencia de retiro, la respuesta fue que la Anmat emite una disposición pública "solo cuando hay una amenaza seria a la salud pública". Explicaron que "si son casos muy puntuales de efectos adversos no se hace, para no alarmar a la población".