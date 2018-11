Sin embargo, la importadora Medikar aseguró que si bien ingresó al país 6 unidades del dispositivo "los números de serie no están comprendidos en la alerta", y que "4 de ellas fueron utilizados y 2 permanecen en stock en la empresa". En su respuesta, agregó: " Nuestra compañía es informada por el fabricante siempre que corresponda de cada una de las acciones de campo llevadas a cabo en relación al producto HVAD. Respecto a este recall en particular aún no hemos recibido comunicación, entendemos se debe a que no nos involucra".