"Las imágenes religiosas en las escuelas y hospitales públicos no contemplan la diversidad de las religiones del país, tampoco respetan a quien no profesa ninguna", afirmó Lepratti en diálogo con Infobae. "Apoyamos los derechos de profesar cualquier culto, pero el Estado no puede promover ningún credo en particular, cuando generalmente está promoviendo a la Iglesia católica", agregó.