Un escudo de Cataluña y una frase escrita en catalán casi que reconocen el homenaje al célebre arquitecto Antonio Gaudí en una esquina encumbrada y porteña de Balvanera, a una cuadra del Congreso de la Nación. La cita dice "No hi ha somnis impossibles" (No hay sueños imposibles) y remite al diálogo que el propio Gaudí tuvo cuando presentó su proyecto para la basílica La Sagrada Familia de Barcelona, su obra maestra. Le cuestionaron la idea por la demora en la construcción. "Eso le va a llevar muchos años", le decían. "Mi cliente no tiene prisa", respondía.