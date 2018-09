"Estuve tres meses controlando un área ligeramente al sur del Támesis, de cinco kilómetros de ancho, y la batería de costa me hablaba y me avisaba sobre los aviones que venían. Yo tenía un mapa rectangular con fichas magnéticas, iba marcando y si entraban en mi sector tenía que avisar a la policía, hospitales, home guard, y por tres meses no me tocó nada. Una día que me fui a Wembley por un trámite pasaron siete por encima. Los alemanes eran muy puntuales para bombardear, lo hacían a la mañana, al mediodía y a la noche", relata.