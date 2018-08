-Nos hizo ir a un sótano, con dos sillones, en uno estaba él y en el otro nosotras. Un lugar horrible, oscuro, tenebroso, frío. No había acta, no anotó nada de lo que se habló, nada. No me mostraron ningún expediente de mi denuncia. No me dieron copia de nada. Lo que ahí se habló quedó ahí. Él no me pudo decir lo que quería porque estaba mi abogada presente, por eso quería verme sola. Creo que me quería callar de alguna manera, no sé a cambio de qué.