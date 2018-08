Para para Catholics for Choice la teoría de que el feto es persona se basa en conceptos científicos del siglo XVII y que "han sido superados por la evidencia actual". Y explica que la jerarquía de la Iglesia ya rechazó esa idea en la Declaración Sobre el Aborto Provocado, de 1974, donde el Vaticano reconoció que no sabe cuándo el feto se convierte en persona: "No hay una tradición unánime respecto a este tema y los autores aún se encuentran en desacuerdo", cita.