"En este aspecto, (Hugo) Moyano y Baradel son lo mismo, incumplen la ley, y cuando no se cumple la ley hay que pagar las consecuencias", planteó Villegas. En tanto, y en una entrevista con Canal 13, el funcionario agregó que "las multas se aplican sobre los fondos de los sindicatos, y no sobre los fondos de sus obras sociales. La pagan los gremios, no los trabajadores". También dijo que los fondos se utilizarán para la construcción de jardines de infantes.