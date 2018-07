Un mes antes de la tragedia, las dos hermanas Carrazco tuvieron una charla que pareció ser una premonición escalofriante: "Posiblemente nadie me crea, pero hace un mes mi hermana me sentó en la mesa del living, sacó varias carpetas y me dijo: 'mirá, por si a mí me pasa algo, esto es lo que hay que hacer con Sofía'. Me mostró todos los documentos y me dijo los pasos a seguir con la enfermedad de la enana", le explicó Sarahí, de 26 años, a Infobae.