"Me agarró del pelo, me tiró piñas y me empezó a dar patadas en el piso. Si yo le hubiera pegado, ahora la historia sería distinta", dijo la víctima, quien no se animó a realizar la denuncia por temor. "No sabemos quién es, ni dónde vive", aseguraron los padres de la menor. Toda la escena fue filmada.