"¡Que una actriz porno te agarre no es cualquier cosa, eh!", grita el animador, mientras Touché le realiza sexo oral al primer hombre que sube al escenario de Pinar de Rocha, disco bonaerense ubicada en Ramos Mejía. El conductor de la noche -pidió que su nombre no se difundiera- dialogó con Infobae y ratificó la práctica que se realiza los jueves: "Se escogen diferentes hombres entre el público que estén dispuestos a subir. Durante 20 segundos Ana (Touché) les hace sexo oral. Si el pene se erecta, se llevan un champagne. Si no, se bajan y sube otro".