— Después de tantos años, ¿cómo estás de curtida en relación con los ataques?

— A nadie le gusta ser atacado. Pero cada vez que fui atacada tuvo que ver, bueno, por ejemplo, vos citaste cuando Ruckauf para ganarme en la provincia de Buenos Aires (no sé si me ganó por eso o porque hizo alianza con Cavallo que le dio cinco puntos, creo que fue más eso), me decía abortista, anticristiana y qué sé yo. Yo no iba a salir a decir "no señores, miren yo soy estoy comulgada, confesada y qué sé yo qué", no estaba en mi naturaleza. Así como cuando percibí que el tema del consenso de los derechos humanos en el 83 se rompía y se terminaba en los actos últimos de recuerdo del 24 de marzo reivindicando la validez de la lucha armada o invocando tirar abajo un gobierno, un gobierno elegido por la gente, antes yo empecé a decir "no señores, la lucha armada existió, no se iguala a la responsabilidades de los militares golpistas y que instalaron la dictadura más dura con las responsabilidades de las organizaciones guerrilleras, pero sí existieron, no hubo héroes, eran seres humanos que luchaban por un ideal, se equivocaron", de hecho lo dijeron porque se habían equivocado, la sociedad no estaba para una revolución, la sociedad terminó apoyando un golpe, tuvimos la peor dictadura. Y sabía que me iban a cascotear pero habíamos pasado demasiado, demasiado sufrimiento, por lo menos para mí como para tolerar que a la gente joven se la engañara.