"Cursé los cuatro años pero en 2013, cuando llegó el momento de encarar la tesis, me quedé sin dinero. La dejé y me puse a trabajar, pero él siempre me decía: 'Tenés que terminar', 'no te quedes en el camino'. Yo sé por qué me lo decía: hace 50 años que está en las obras cuando hay un sol terrible o cuando hace un frío bárbaro. El quería que yo no tuviera una vida tan sacrificada". El incentivo no sólo fue para sus hijas sino también para su mujer, que logró terminar el secundario hace poco, cuando estaba por cumplir 50 años.