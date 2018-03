La alegría de esa graduación se ve en las fotos impresas, en blanco y negro, que pegaron con cinta en una pared de la biblioteca. Ya era, además, docente: "Yo, que tengo una mamá analfabeta, empecé a dar clases a los detenidos que no sabían ni leer ni escribir", dice Diego, y se emociona: "Me acuerdo que cuando me recibí mi viejo me llamó y me dijo: 'Hijo, ya me puedo morir tranquilo".