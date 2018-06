"Nos enteramos de que venía el ministro y pensamos que algo teníamos que decir porque Rubinstein tuvo un papel preponderante en la media sanción del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. En su exposición a favor durante el tratamiento en comisiones habló media hora, el tiempo asignado para oradores extranjeros, no sabemos si en calidad de ministro o particular. Además, las cifras que presentó fueron falaces y sesgadas, usó un trabajo del año 2000 con datos de 1996 y encima usó los gráficos que le convenía, mintió descaradamente. Es ofensivo, un ministro de Salud no puede dar datos falsos en el Congreso de la Nación", aseguró Julieta Bosch, referente de "Más Vida Tandil", al diario local El Eco Multimedios.