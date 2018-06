La mano mortal e invisible del monóxido de carbono suspende en estas historias familiares trayectos y planes, convierte inevitablemente al presente en pasado eterno, reconfigura una historia familiar para siempre. Como le escribió Patricia Cassey a su amiga Lucía Trotz, en su muro de Facebook: "Intento dormir, abro los ojos y quiero creer que esto no paso, que solo te fuiste el finde al campo. Escucho una y otra vez el mensaje que me dejaste en el celular ayer, solo ayer. Me esperabas en tu casa con mate y budín hecho por vos. Sí, el que a mí me gustaba!".