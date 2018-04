— No tengo la autoridad para decirlo, sólo soy un psicoanalista. Fue más problemático de lo que se esperaba; yo pertenezco a la generación de los años 70, que esperaba cambiar muchas cosas en la sociedad de Europa occidental y que, entre otras cosas, colaboraba mucho con el movimiento feminista. Se esperaba, dicho muy groseramente y en resumidas cuentas, tener una sociedad con valores más femeninos y esto en la política podía por ejemplo corresponderse con gastar menos en armas y más en servicios sociales, que son como una prolongación de una actitud materna, y destituir, o borrar, los excesos del patriarcado, no necesariamente del padre, sino del patriarcado. Como ambas cosas están ligadas probablemente se borró demasiado del padre en el sentido familiar y lo que resultó no es una sociedad… en fin, hubo logros, claro, en lo que concierne a los derechos de las mujeres, pero, en general, tanto en América del Norte, como en América Latina o en Europa –por no hablar del Este-, las sociedades pospatriarcales siguen siendo macho-céntricas, sólo que existe más la horda, la manada de los machos. Eso me parece bastante alarmante, peligroso. Las estadísticas de violencia entre los adolescentes varones en muchos países está fuera de control.