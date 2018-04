—Recientemente se realizó, con participacion de cientos de estudiantes argentinos y en conmemoración de las víctimas judías del nazismo, la Marcha por la Vida. ¿Podría contarnos como fue vivir esa experiencia?

—Realmente me resultó impactante. Extraordinario en el sentido estricto del término, porque realmente es algo fuera de lo común. Tenga en cuenta un dato. Al principio suponíamos que vendrían unos 700 argentinos pero finalmente se estima que han llegado unos 1500. No quiero exagerar pero algunos dicen que vinieron aun más. A tal punto que no pudimos recibirlos a todos, como puede imaginar. Pero tuve ocasión de compartir algunos encuentros y reuniones con algunos grupos y realmente me impactó.