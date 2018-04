En Argentina, puntualmente, se cruzan dos números que dicen mucho sobre la penetración del modelo patriarcal en nuestro sentido común: los irrisorios dos días que se extienden las licencias por paternidad van de la mano con que el 76% de las tareas domésticas y de cuidados no remunerados (es decir, cocinar, limpiar, hacer compras diarias, acompañar a los hijos e hijas a la escuela, cuidar de los adultos mayores que haya en el hogar, ni que hablar de personas enfermas o discapacitadas, entre tantos etcéteras) son realizadas por mujeres. Las preguntas que este cóctel machista dispara son variopintas, pero en particular una, poco divulgada, llama poderosamente la atención, incluso hasta poder ser formulada tanto entre signos de interrogación como de exclamación: ¿por qué los hombres no reclaman que se extienda la licencia por paternidad? ¡Por qué los hombres no reclaman que se extienda la licencia por paternidad!