Sobre el final del cuestionario, el oficial dejó una frase inquietante: "Creo y confío en el profesionalismo de todos los que estábamos a bordo. También creo que se pueden cometer errores, y que los puede tener hasta la persona más experimentada. Creo que en este caso fue una sumatoria de varios errores, los cuales pueden ser humanos y fallas mecánicas. No atribuyo este final a una sola cuestión. En mi opinión sucedió algo que no los ha dejado reaccionar, o el que hubiese podido reaccionar no supo hacerlo o no pudo".