El barrio Villa Santa Rita es uno de los pocos que no cuenta con ningún espacio verde, ni parques ni plazas. Y el pasaje, que debería estar protegido, guarda casas casi centenarias en algunos casos, con partes de adobe. "Nos sentimos impotentes porque no se prioriza la seguridad de los vecinos que viven allí y ante estos atropellamientos que esperábamos ya no se producirían", dice Cabrejas.