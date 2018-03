—Las tres herramientas para mí más modernas, y que además son de toda la vida, para la construcción amorosa son la mirada, el mirar, no el ver, porque ver acá nosotros como no somos ciegos nos podemos ver, pero eso no necesariamente es mirar, mirar es registrar al otro. Y el otro cambia siempre como cambia uno, ¿viste? Si nosotros no nos viéramos por un año o por algunos meses o hasta por algunas semanas seguramente nos encontraríamos algo diferente al volver a mirarnos, porque hemos estado cambiando. Pero no hemos cambiado porque no nos vimos, si nos hubiéramos estado mirando todos los días también hubiéramos estado cambiando, el tema es mirar, el tema es escuchar, que no es lo mismo que oír. Oír también, digamos, si uno no tiene defectos auditivos oye, pero eso no quiere decir que escuche. Escuchar es recibir hospitalariamente la palabra del otro, los silencios del otro también porque hay silencios que son muy comunicativos, muy cargados de emociones. Es no dar por escuchado, no decir ya sé lo que va a decir, lo dice siempre. Una tercera herramienta –yo te decía que son cuatro- es la palabra. Pero la palabra no como emisión de sonidos solamente sino una palabra que pregunta, que ofrece, que transmite algo, lo que me está pasando. Una palabra que no teme decir. Y una escucha que no tema escuchar también, porque todo lo que se dice en una relación uno no siempre dice lo que el otro quiere escuchar y no siempre escucha lo que le gustaría a uno escuchar.