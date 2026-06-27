Ministerio de Salud de Costa Rica analiza calidad del agua en la Basílica de los Ángeles previo a la Romería 2026

Personal del Ministerio de Salud recolecta muestras de agua en la Basílica de los Ángeles antes de la Romería 2026. Crédito: Ministerio de Salud

El Ministerio de Salud de Costa Rica realizó un muestreo exhaustivo de agua potable en la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles, en Cartago, como parte de una estrategia preventiva dirigida a proteger a los asistentes de la tradicional Romería. La Dirección de Salud Ambiental lideró el operativo, consciente del incremento en la demanda de recursos hídricos y de los riesgos asociados a la concentración masiva de personas en la zona.

La Romería es uno de los eventos religiosos más concurridos del país, congregando a miles de personas de distintas regiones. Este flujo de peregrinos plantea desafíos logísticos y sanitarios, en particular en lo referente al acceso a agua potable segura. Por ello, el Ministerio de Salud intensifica la vigilancia sanitaria en puntos clave dentro del recinto y en los sistemas de abastecimiento asociados.

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El laboratorio analiza la calidad del agua destinada a los peregrinos que visitarán la Basílica durante la festividad religiosa. Crédito: Ministerio de Salud

El proceso de muestreo incluyó la recolección de agua directamente del sistema de abastecimiento de la Basílica de los Ángeles. El objetivo principal radica en comprobar que el agua suministrada a visitantes y peregrinos cumple con los estándares de calidad definidos en la normativa nacional para agua potable. Los análisis son realizados por el laboratorio de la Dirección de Salud Ambiental, que examina tanto parámetros microbiológicos como físico-químicos. Esto permite determinar la inocuidad del recurso y evaluar la eficacia de los procesos de desinfección empleados por los administradores del sistema.

La vigilancia de la calidad del agua destinada al consumo humano forma parte de las acciones permanentes del Ministerio. Durante eventos masivos como la Romería, esta labor cobra especial relevancia, ya que la exposición a agua contaminada podría desencadenar brotes de enfermedades entre la población participante. El monitoreo regular permite identificar oportunamente cualquier anomalía, facilitando la toma de decisiones técnicas y la implementación de mejoras operativas o correctivas si se detecta alguna situación de riesgo.

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Autoridades sanitarias supervisan los puntos de distribución de agua potable en el recinto religioso para prevenir riesgos. Crédito: Ministerio de Salud

Según informó la autoridad sanitaria, los resultados del muestreo estarán disponibles la semana posterior a la toma de muestras y se comunicarán de manera transparente a la ciudadanía a través de los canales oficiales. Este compromiso con la prevención y la protección de la salud pública responde a los principios rectores del Ministerio de Salud.

La institución recomienda a los peregrinos que participarán en la Romería consumir únicamente agua proveniente de fuentes autorizadas. Asimismo, aconseja atender las indicaciones sanitarias emitidas antes y durante la celebración religiosa. La cooperación de los administradores del sistema de agua resulta fundamental, así como la información oportuna y veraz a la población, para minimizar los riesgos de exposición a agua no segura.

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Técnicos de la Dirección de Salud Ambiental inspeccionan el sistema de abastecimiento de agua en Cartago para verificar su inocuidad. Crédito: Ministerio de Salud

Las acciones de control implementadas por la Dirección de Salud Ambiental no se limitan a la toma de muestras ni al análisis en laboratorio. El personal técnico también inspecciona los puntos de distribución dentro del recinto religioso y verifica el cumplimiento de las medidas de higiene necesarias para evitar la contaminación cruzada. En caso de hallazgos negativos en la calidad del agua, el Ministerio está preparado para ejecutar acciones correctivas inmediatas, como el cierre temporal de puntos de distribución, la limpieza del sistema o el refuerzo de los procesos de desinfección.

La Romería a la Virgen de los Ángeles, patrona de Costa Rica, es uno de los eventos en el país que más personas convoca. Crédito: Ministerio de Salud

El acceso a agua segura se considera un derecho esencial y una condición indispensable para el éxito de la Romería. Por ello, la cartera sanitaria insiste en la importancia de la corresponsabilidad entre Estado, administradores y ciudadanía.

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El Ministerio de Salud recuerda que la vigilancia sanitaria continuará activa durante toda la temporada de la Romería, garantizando la protección de los peregrinos y de la población local. “Nuestro objetivo es prevenir riesgos y asegurar que el agua disponible sea apta para el consumo humano”, subrayó la autoridad responsable.