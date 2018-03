"Mi hijo me venía diciendo que no quería ir más al ballet. Él me daba señales y yo no las supe ver. En diciembre dejó de ir y ella siguió mandándole mensajes para encontrarse. Se llevó a un menor a su cama. Fue un delito, por eso me animé a contarlo. Esta mujer trabaja con otros chicos y no me gustaría que a otro le pase lo mismo. Si es que ya no le pasó", finalizó la denunciante.