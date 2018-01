Aquí, la escena no causa asombro. Caminar por la calle e identificar el olor no genera miradas prejuiciosas. No hay "culpables". En Uruguay, por el decreto-ley 14.294 promulgado en el año 1974 se reguló la comercialización y uso de drogas y se establecieron medidas contra su comercio ilícito. Por aquellos años, el consumo era legal, pero la compra no. Es decir que, para hacer algo que era legal, había que hacer algo que era ilegal. Esta ley definió -con algunas excepciones como la investigación o uso medicinal- que la plantación, tráfico o posesión de cannabis seria penada con cárcel, salvo las personas que tuvieran una cantidad mínima destinada exclusivamente para consumo personal.