En primer lugar, Galarza pidió un ventilador, que le fue otorgado. Además, pidió también un colchón porque no estaría cómoda en el lugar donde duerme y, aunque se lo alcanzaron, no se lo permitieron ingresar. Por otra parte, trascendió que la joven entrerriana no quiere comer la comida que le ofrecen en la comisaría y recibe todos los días comida que prepara su mamá.