Arias, según ella misma relata, supo ser rebelde desde adolescente. Con fascinación cuenta ante las cámaras de TV: "Me encantaban desde chica las artes marciales que miraba y quería practicar y fui contradicha por mi mamá que me enseñó a hacer patín y danzas y después cuando crecí empecé a entrenar". Mal no le fue. Llegó a coronarse campeona argentina de Full Contact.