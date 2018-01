De hecho, así se resume la particular historia de una de las cadenas más conocidas de helados premium en la Argentina, Freddo, que originalmente perteneció a las familias Guarracino y Aversa. Dos familiares –uno vendía helados en La Plata en la famosa Heladería Pérsico; el otro repartía frutas y verduras en Buenos Aires– se asocian para fundar su primera heladería en Pacheco de Melo y Callao, en el barrio porteño de Recoleta, en 1969. Por la cremosidad y calidad del producto, se convirtió en uno de los más buscados y la empresa no paró de crecer. Según los medios de la época, hacia fines de la década de los '90 la facturación oscilaba entre 30 y 40 millones de pesos por año y para entonces la firma contaba con 44 locales, todos propios, en la Argentina, Chile y Uruguay. En 1998 se negoció la venta de la empresa al Grupo Exxel, operación que finalmente se concretó por más de 80 millones de dólares. Pero con la crisis de 2001, Freddo debió cerrar varias sucursales y su déficit se hizo imposible de sostener. El Banco Galicia, principal acreedor de la empresa, se hizo cargo de estabilizar los números y finalmente, hacia 2004, Freddo fue adquirida por el grupo Pegasus, que relanzó su imagen y hoy continúa expandiendo el helado de origen nacional a otras partes del mundo. En paralelo, los descendientes de aquellos inmigrantes que fundaron la primera de las heladerías retornaron a la actividad: unos lo hicieron retomando el nombre de "Helados Pérsicco" (aunque debieron ponerle dos "c" por una demanda judicial de parte de la familia) y los otros fundaron las heladerías hoy conocidas como "Volta".