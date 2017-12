Hilbe defiende el consumo de cannabis. En su vida hay un antes y un después de su contacto con la planta milenaria. "Yo tenía mucha ansiedad, mucho nerviosismo, y el cannabis me fue calmando eso y vivía bien, nada más que ahora no lo tengo y estoy con los mismos trastornos que antes. He retrocedido en mi recuperación. Cuando consumía cannabis era más llevadero, me cambió la vida".