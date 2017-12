De acuerdo con el científico, las medusa tienen un disco gelatinoso, que es la parte donde tiene los órganos y la boca. En los cuatros brazos tienen un filamento que usan cuando capturan presas. Asimismo, señaló que "si el ser humano toca la parte del disco, que es la más grande, no pasa nada". "Si se tocan los filamentos de los brazos hace que te arda la piel", añadió el experto, quien reiteró que "no son venenosas". "En la Argentina no hay venenosas como puede suceder en otras parte del mundo", precisó al diario La Jornada.