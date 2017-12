—¿Por qué decidió unirse a Hombres por la Igualdad?

—Es muy fácil unirse a una iniciativa por la igualdad de género con la que me siento completamente identificado. El tema es preguntarse cómo trató a mi compañera, cómo me comporto con ella, si la ayudo en la casa, en definitiva cómo trato a las mujeres en general. Hay montones de situaciones de abuso que hemos normalizado. Firmo este tipo de acuerdos convencido, pero no quiero reivindicar eso. Espero ser consistente en los actos cotidianos con este tipo de adhesiones.