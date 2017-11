El relato es dramático. La joven, asistida por un hombre de seguridad, fue llevada a la enfermería del boliche. "(…) Después de un rato empecé a sentirme mal, me estaba bajando la presión, me latía la cabeza y tenía muchas ganas de vomitar. Miré a los padres responsables que miraban la fiesta desde una piso de arriba, y ya siendo casi las 4 de la mañana le dije a mi hermana: 'no te vayas a la parte oscura, quedate siempre a la vista de los papás, ¿entendés?'. Asintió y siguió bailando en la tarima. Me quedé tranquila sabiendo que de ahí no se iba a bajar. Ahora que lo pienso se lo debería haber dicho a algún padre, pero en ese momento ni yo lo podía procesar. No podía hablar, no podía explicarlo. Me subí al auto y toda la angustia, la bronca, el miedo, todo lo que me había tragado, salió. Lloré todo el camino a casa. Mi amigo me miraba, hablándome de otra cosa o poniendo música para que me distraiga y me tranquilice. Qué cosa de locos que vivas tan tranquilo y nunca me vayas a entender. Que cosa de locos que el simple hecho de que tengas pito te da una seguridad que yo nunca voy a tener (…)".