En este sentido, admitieron que el ámbito nocturno es "difícil". "Tenemos muy incorporadas ciertas prácticas que no están buenas y que hacen que las mujeres no podamos disfrutar de la noche, de salir a bailar, de divertirnos como sí lo hacen los hombres", señaló Martínez. "Tenemos que soportar grandes mitos que impiden que estas cosas cesen como que 'las mujeres son histéricas por eso hay que insistir, 'cuando la mujer dice que no es si', 'si salís a bailar es para levantar' y miles de mentiras más. Todo esto hace que no alcance un solo dispositivo para actuar en el caso del acoso en si, necesitamos trabajar en la prevención".