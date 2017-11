También se expresaron sobre el caso Aigo, cuando en 2012 un sargento mapuche de la policía de Neuquén fue asesinado a balazos. "Uno hace elecciones en la vida. Es muy triste que la mayoría de los mapuches sean policías. Él (José Eduardo Aigo) eligió defender los intereses de los capitalistas, es triste, evidentemente una persona pobre que no tiene comprensión, no tiene análisis y tampoco ganas de trabajar, porque para mí los policías son vagos, no son capaces de agarrar una pala y se meten de policías".