— O sea, ¿la toma es un modo de expresión válido para vos?

— Siento que es una forma más de expresión. Cada uno elige su forma de expresarse y a veces tiene que ver con lo que uno puede hacer. Yo pasé épocas donde, por ejemplo, no nos dieron subsidios que merecíamos en la época del 2001, y salí a la calle a protestar, porque yo me quería quedar en el país, yo siento que este es el país donde nací, donde crecí y de donde me gustaría que saliera el tratamiento asociado a todo lo que trabajamos tantos años. Yo no quiero irme. Ahora, después de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos, tuvimos ofertas para poder irnos al exterior con sueldos que son realmente muy tentadores, y a veces pienso: "No, yo me quedé durante tantos años, no me fui cuando era más joven, no voy a decir 'joven', pero cuando era más joven, y tampoco quiero irme ahora". Yo quiero quedarme en mi país, y se lo transmití al Presidente, y quiero que todos los chicos jóvenes que tienen los mismos sueños que yo tuve en un determinado momento puedan hacer las cosas en este país. Y yo confío en que se ilumine el Presidente y se iluminen todos los que manejan todo esto para poder hacer fácil la vida de tantos chicos creativos, que si los perdemos…