Su participación en el ritual no fue azarosa. El "granaderito" de dos años cumplió un sueño que comenzó cuando su familia visitó casualmente la Plaza San Martín un 17 de agosto. El pequeño presenció un desfile por el aniversario de la muerte del Libertador y a partir de ahí no dudó. "Mamá, no quiero el traje de Spider-Man, quiero el de un granadero", pidió.