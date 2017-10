Como ya lo hicieron casi todos los presos que hoy por hoy pasan sus días tras las rejas de ese complejo carcelario, por ejemplo el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, o Mario Segovia, el "Rey de la efedrina", terminará solicitando prisión domiciliaria por "problemas de salud". El ex todopoderoso ministro de los tres mandatos kirchneristas es insulinodependiente. Sin embargo, más que su diabetes, De Vido tiene otra razón para no permanecer en ese lugar de encierro: no quiere compartir pabellón con el empresario patagónico Lázaro Báez.