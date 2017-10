Para Ivanoff, "Matías dijo con precisión cómo sucedieron los hechos". "Quienes entraron en contradicciones en los relatos fueron los gendarmes. Antes no había filmaciones, ahora hay filmaciones. Antes no habían llegado al río, ahora se sabe que estuvieron en el río. Quien tiene que dar respuestas de que no es responsable de la desaparición de Santiago es el Estado, en particular la Gendarmería y -el jefe de Gabinete del ministerio de Seguridad- Pablo Noceti", señaló.