"Es importante remarcar que el procedimiento indica que las fumigaciones se deben realizar únicamente cuando no hay actividad escolar (fines de semana, vacaciones, feriados etc). Además antes de realizar tareas de fumigación, la decisión debe ser coordinada entre todas las instituciones que funcionan en el mismo edificio y la empresa encargada de la tarea, pero este paso fue salteado. Esto llevó a que la Escuela Centenario y el jardín Semillitas del Centenario estuvieran desinformadas y por lo tanto no suspendieran las actividades", resumieron.