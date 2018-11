El filme familiar fue dirigido por Blake Harris y Chris Bouchard, y producido por Armando Gutiérrez y Robert Molloy. En el reparto encontramos a Poppy Drayton (Las crónicas de Shannara), William Moseley (The Royals), Loreto Peralta (No se aceptan devoluciones), Armando Gutierrez (Walt Before Mickey) y la ganadora de un premio Oscar, Shirley MacLaine.