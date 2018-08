En marzo de 2018, Netflix anunció la adquisición de los derechos de cine de la popular novela juvenil To All The Boys I've Ever Loved. Seis meses después, la película original finalmente se estrena. La trama principal gira en torno a Lara Jean Covey, una joven de 17 años que se ha dedicado a escribir cartas a todos los chicos con los que mantuvo una relación fallida o ni siquiera consiguió tener algo.