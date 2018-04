La plataforma de iTunes ha agregado a su repertorio la película infantil Olé!: El viaje de Ferdinand, que está basada en el cuento Ferdinando, El Toro, el escritor Munro Leaf. Ferdinand es un toro muy sensible y nada combativo, que prefiere quedarse en el campo para oler las flores, tumbarse bajo la sombra de una encina y no ir a una plaza de toros para luchar con furia contra otros animales. No es cobarde, ni mucho menos. Es un toro pacifista, que no quiere luchar y que quiere disfrutar de la naturaleza.