Locos por las nueces 2 está dirigida por Cal Brunker (Escape from Planet Earth), que escrito el guión junto a Bob Barlen (The Son of Bigfoot) y Scott Bindley (Madison). En el reparto de voces encontramos a los actores Will Arnett (The LEGO Movie), Katherine Heigl (Lío embarazoso), Maya Rudolph (Maggie's Plan), Bobby Cannavale (Jumanji: Bienvenidos a la jungla) y Bobby Moynihan (Hermanísimas)