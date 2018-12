Posicionado como para flexión de brazos, con las manos apoyadas en unas mancuernas y los pies separados (tomando el ancho de la cadera como referencia). Primero se flexiona y luego se realiza el remo. "Es conveniente mantener firme la posición de plancha, no bajar la cadera y que el movimiento sea moderado para no perder la técnica", apuntó Ozores y remarcó la importancia de una "ejecución controlada para no impactar sobre las articulaciones de la muñeca".