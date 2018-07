En primer lugar, la caminata. Esta aporta múltiples ventajas antes, durante y después del embarazo: puede realizarse en cualquier horario y lugar, sola o acompañada, en todas las épocas del año y en cualquier etapa de la gestación. "Pero a no confundirse, porque caminata no es recorrerse todo el shopping o caminar diez cuadras de la peluquería a casa: hay que ponerse ropa y calzado deportivo apropiados, y caminar no menos de 30 a 60 minutos a ritmo sostenido", señaló Sebastiani.