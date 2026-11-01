Ciencia

Japón realiza el primer trasplante de células madre en el cerebro para tratar el Parkinson

La intervención se efectuó en el Hospital Universitario de Kioto en octubre y constituye la primera aplicación clínica fuera de un ensayo controlado, tras una habilitación temporal otorgada en marzo

Dos personas con batas azules, mascarillas y visores sostienen un instrumento metálico sobre un paciente entre bandejas quirúrgicas y monitores.
La cirugía se llevó a cabo en octubre en el Hospital Universitario de Kioto y constituye la primera aplicación clínica de esta técnica fuera de un ensayo controlado (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Un paciente en Japón recibió el primer trasplante de células madre pluripotentes inducidas en el cerebro como terapia experimental contra el Parkinson, en una intervención que constituye la primera aplicación clínica de esta técnica para esa enfermedad fuera de un estudio controlado.

Según informó Euronews, la empresa farmacéutica Sumitomo Pharma confirmó que la cirugía se realizó en octubre en el Hospital Universitario de Kioto, casi ocho meses después de que las autoridades sanitarias japonesas otorgaran al procedimiento una autorización condicional y temporal en marzo de 2026. La operación marca el inicio de la aplicación clínica de una tecnología cuyo desarrollo llevó décadas de investigación básica y pruebas controladas.

PUBLICIDAD

Japón autorizó el procedimiento tras resultados prometedores en siete pacientes

Un cerebro humano iluminado, ilustraciones de células neuronales e iconos médicos con textos explicativos sobre un tratamiento en Japón.
El primer trasplante clínico de células madre en Japón busca regenerar neuronas productoras de dopamina afectadas por la enfermedad de Parkinson (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aprobación de las autoridades sanitarias japonesas se apoyó en los datos de un ensayo publicado en la revista científica Nature en 2025. En ese estudio participaron siete pacientes de entre 50 y 69 años, cada uno de los cuales recibió entre cinco y diez millones de células, distribuidas en ambos hemisferios cerebrales.

El seguimiento de dos años no detectó complicaciones graves ni reacciones inmunológicas severas. Cuatro de los siete participantes experimentaron una mejoría en sus síntomas motores, según los datos publicados en el artículo científico. Los tres restantes no mostraron cambios significativos, pero tampoco registraron deterioro atribuible al procedimiento.

PUBLICIDAD

Según el artículo, la habilitación sigue siendo provisional. Para obtener una aprobación definitiva, se deberá reunir más información sobre seguridad y eficacia, y completar una evaluación clínica de largo plazo.

El procedimiento reemplaza neuronas perdidas con células reprogramadas en laboratorio

Mujer mayor de cabello gris con suéter azul claro sentada a una mesa de madera, mirando un vaso de agua que sostiene en su mano izquierda. Su puño derecho está cerrado.
La intervención, realizada por Sumitomo Pharma en el Hospital Universitario de Kioto, se apoya en un ensayo con siete pacientes cuyos resultados de seguridad a dos años fueron publicados en la revista Nature (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tratamiento se basa en las células madre pluripotentes inducidas (iPSC), una tecnología que permite tomar células adultas del organismo y reprogramarlas para que recuperen la capacidad de convertirse en distintos tipos celulares. A partir de ese proceso, se generan células precursoras capaces de madurar hasta transformarse en neuronas productoras de dopamina.

Esas neuronas son exactamente las que destruye el Parkinson de forma progresiva e irreversible. La terapia, conocida como Amchepry, consiste en implantar esas células en zonas específicas del cerebro con el objetivo de compensar parte de la pérdida neuronal y mejorar el control del movimiento en los pacientes.

Los medicamentos y terapias convencionales disponibles alivian los síntomas, pero ninguno detiene la progresión de la enfermedad ni regenera las neuronas dañadas. La terapia celular apunta a cubrir esa brecha que la farmacología tradicional no logró resolver.

El plan de ampliar los trasplantes hasta 2029 y el avance en Estados Unidos

Un material revolucionario que podría proteger a las neuronas frente a los agentes que provocan el párkinson (Canva)
A diferencia de los tratamientos convencionales, que solo alivian los síntomas, el procedimiento implanta células precursoras de neuronas productoras de dopamina

La compañía prevé realizar intervenciones a entre 20 y 30 pacientes adicionales hasta marzo de 2029, en el marco del seguimiento posterior a la habilitación condicional. Ese plan permitirá recopilar información sobre el comportamiento de la terapia en condiciones reales y en un grupo más amplio de casos.

De forma paralela, Sumitomo Pharma desarrolla un ensayo clínico en Estados Unidos, lo que extiende la proyección del tratamiento a escala internacional. Los datos que surjan en ambos países serán clave para definir el futuro regulatorio de la terapia.

El Parkinson afecta a más de 10 millones de personas en todo el mundo, según la Parkinson’s Foundation. La enfermedad, crónica y degenerativa, provoca temblores, rigidez muscular, lentitud de movimientos y pérdida de equilibrio, y su prevalencia aumenta con el envejecimiento de la población.

La nueva terapia es producto de décadas de investigación con iPSC, una línea científica que recibió respaldo internacional cuando el investigador Shinya Yamanaka obtuvo el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 2012 por su descubrimiento de que las células maduras podían reprogramarse. Los resultados de largo plazo de este primer trasplante serán fundamentales para determinar la eficacia y los posibles riesgos del procedimiento.

Temas Relacionados

ParkinsonJapónCélulas madreKiotoEstados UnidosNeurocinciaNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una estrella que podría verse verde revela rastros de antiguos planetas rocosos

Un estudio muestra que la química de ciertas enanas blancas permite reconstruir materia incorporada tras la desaparición de sus sistemas planetarios

Una estrella que podría verse verde revela rastros de antiguos planetas rocosos

La mala calidad del agua pone en riesgo a las salamandras gigantes

Un estudio realizado en Pensilvania y Ohio observó que las condiciones de los arroyos influyen en el cuidado que los machos brindan a huevos y larvas

La mala calidad del agua pone en riesgo a las salamandras gigantes

Qué se sabe de los síntomas que pueden persistir después de la gripe

Un estudio realizado en Estados Unidos analizó la persistencia de síntomas tras la infección. Especialistas explican cómo distinguir una recuperación habitual de posibles complicaciones y qué señales requieren atención

Qué se sabe de los síntomas que pueden persistir después de la gripe

Hipofosfatasia: por qué esta enfermedad ósea tarda años en diagnosticarse y qué se sabe del nuevo tratamiento experimental

Este trastorno hereditario afecta la mineralización de huesos y dientes, con síntomas que suelen confundirse con otras patologías. Un ensayo clínico reciente evaluó una terapia de reemplazo enzimático y sus posibles beneficios

Hipofosfatasia: por qué esta enfermedad ósea tarda años en diagnosticarse y qué se sabe del nuevo tratamiento experimental

TOC: cómo reconocer sus señales y qué tratamientos pueden ayudar

Pensamientos intrusivos y rituales repetitivos pueden generar malestar e interferir en la vida cotidiana, pero existen abordajes psicológicos y farmacológicos para cada caso

TOC: cómo reconocer sus señales y qué tratamientos pueden ayudar

DEPORTES

Alexis Vega celebra su gol ante el América haciendo sombra como boxeador ¿A quién le dedicó el festejo?

Alexis Vega celebra su gol ante el América haciendo sombra como boxeador ¿A quién le dedicó el festejo?

Histórico: Cecilia Dieleke ganó la medalla de oro en la natación de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

Canelo Álvarez volvió tras 13 meses fuera del boxeo y logró un contundente triunfo: un juez federal argentino fue jurado de la pelea

Continúa la fecha 15 del Torneo Clausura: la agenda completa de los partidos en la jornada que se jugará el Superclásico

El Inter Miami de Lionel Messi se enfrentará a New England Revolution por la MLS: hora, TV y formaciones

TELESHOW

El álbum de Halloween de la China Suárez y Mauro Icardi: disfraces, maquillaje y terror en su máxima potencia

El álbum de Halloween de la China Suárez y Mauro Icardi: disfraces, maquillaje y terror en su máxima potencia

Noelia Marzol recordó la particular manera en que Ramiro Arias la conquistó: "Bebé reno"

La angustia de Andy Kusnetzoff ante el fuerte cruce entre la China Ansa y Santiago Maratea

Frases, recuerdos y una torta de varios pisos: los detalles de la boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Benjamín Amadeo recordó el particular titular que surgió tras su separación de Lali Espósito: “Un gran aprendizaje”

INFOBAE AMÉRICA

Guatemala: Petén busca diversificar su oferta turística con una apuesta por la cultura y las comunidades más allá de Tikal

Guatemala: Petén busca diversificar su oferta turística con una apuesta por la cultura y las comunidades más allá de Tikal

¿Logran acceder los cubanos a sus propias playas?

Panamá derrota a Cuba y se corona campeón de la Copa de Naciones de Futsal, realizada en Managua

Honduras avanza en la revisión de pagos pendientes a médicos

Capturan a dos sospechosos de lapidar hasta la muerte a un hombre en el occidente salvadoreño