Ciencia

Qué se sabe de los síntomas que pueden persistir después de la gripe

Un estudio realizado en Estados Unidos analizó la persistencia de síntomas tras la infección. Especialistas explican cómo distinguir una recuperación habitual de posibles complicaciones y qué señales requieren atención

Dibujo de un hombre con una batería gigante a la espalda, sentado frente a un ordenador portátil, una taza humeante y un termómetro digital.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades registraron al menos un millón de casos de influenza en el inicio de la temporada (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La circulación de influenza comenzó a aumentar de forma temprana en Estados Unidos. Aunque la actividad nacional todavía es baja, el escenario vuelve relevante una duda frecuente: cuánto tiempo pueden persistir la tos y el cansancio después de la fase aguda de la gripe y cuáles son las señales que justifican una consulta médica.

El informe de vigilancia de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades correspondiente a la semana terminada el 24 de octubre registró, desde el comienzo de la temporada 2026-2027, al menos un millón de enfermedades, 16.000 internaciones y 900 muertes asociadas a influenza. El organismo aclaró que el aumento inicial no permite anticipar por sí solo la gravedad ni la dimensión del pico estacional.

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La expresión gripe prolongada se usa para describir síntomas que continúan una vez superadas las manifestaciones más intensas de una infección por influenza. No identifica un diagnóstico clínico único ni implica que todos los casos sigan el mismo curso. La clave está en distinguir una recuperación gradual de una complicación o de molestias que requieren una evaluación profesional.

MedlinePlus indica que la fiebre por influenza suele durar entre tres y cuatro días, aunque puede extenderse hasta ocho. Los demás síntomas mejoran habitualmente en un lapso de siete a 14 días, pero la tos y el cansancio pueden continuar durante semanas.

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La tos y la fatiga pueden extenderse más allá de la fiebre

Una mujer sentada con la cabeza entre las manos al borde de una cama en una terraza de piedra frente al mar y un cartel de madera.
El término gripe prolongada describe la continuidad de ciertos síntomas tras superar la etapa más aguda de la infección (Imagen Ilustrativa Infobae)

MedlinePlus señala que una persona puede retomar sus actividades cuando los síntomas mejoran y ha permanecido al menos 24 horas sin fiebre, sin medicamentos para reducirla. Aun después de esa mejoría, el organismo recomienda medidas para limitar el contagio, como higiene de manos, ventilación y precauciones frente a otras personas.

Un estudio realizado en siete sitios de Estados Unidos siguió a 1.967 participantes durante 90 días después de infecciones por influenza o coronavirus. Entre quienes tuvieron gripe confirmada, el 8,8 % informó al menos un síntoma persistente durante ese período.

La investigación, publicada en 2025, precisó que la cantidad de participantes con influenza no alcanzó para identificar qué síntomas continuaron con mayor frecuencia ni para establecer factores de riesgo específicos. También encontró que las personas con coronavirus confirmado tuvieron una probabilidad casi dos veces mayor de informar molestias continuas que quienes tuvieron influenza.

Los síntomas que empeoran o reaparecen requieren atención médica

Una mujer recostada en un sofá con los ojos cerrados, pañuelos descartables, un termómetro, medicamentos y una botella de agua en la mesa.
La fiebre por influenza suele ceder en cuatro días, pero la tos y el cansancio pueden extenderse durante semanas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Mayo Clinic, la influenza puede asociarse con neumonía, bronquitis, infecciones de oído o senos paranasales, inflamación cardíaca, cerebral o muscular y agravamiento de enfermedades previas.

La institución recomienda atención médica ante falta de aire, dolor o presión en el pecho, mareos persistentes, confusión, convulsiones, deshidratación, debilidad intensa o empeoramiento de una afección crónica. También debe evaluarse un cuadro en el que la fiebre o la tos parecen mejorar y luego regresan o se agravan.

Para quienes presentan mayor riesgo de complicaciones, Mayo Clinic indica que los antivirales de receta pueden ser considerados por un profesional y suelen ofrecer mayor beneficio cuando se administran temprano, en general dentro de los dos días posteriores al inicio de los síntomas. La indicación depende de la situación clínica y no debe sustituirse por automedicación.

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