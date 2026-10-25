La anatomía cerebral podría influir en la progresión del Alzheimer, según una investigación

Un estudio sugiere que la cercanía entre determinadas estructuras cerebrales podría influir en la progresión del Alzheimer y ayudar a explicar por qué algunas regiones son más vulnerables (Imagen Ilustrativa Infobae)

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¿Por qué el Alzheimer afecta primero determinadas regiones del cerebro mientras otras permanecen relativamente preservadas? Una investigación estadounidense plantea que la proximidad entre estructuras anatómicas podría influir en la progresión de la enfermedad, al modificar la relación entre la acumulación de una proteína y el deterioro cognitivo.

El estudio, publicado en la revista Alzheimer’s & Dementia, examinó imágenes cerebrales de 47 personas con deterioro cognitivo leve. Sus autores identificaron una asociación entre la presencia de proteína tau en una región relacionada con la memoria y la evolución hacia el Alzheimer, pero únicamente entre participantes con una configuración anatómica particular.

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El hallazgo abre una hipótesis sobre el papel de las fuerzas mecánicas en la neurodegeneración. No demuestra que la forma de la cabeza cause Alzheimer, ni permite anticipar individualmente quién desarrollará demencia.

Por qué determinadas zonas del cerebro son más vulnerables

Uno de los fenómenos que desconciertan a los investigadores es la llamada vulnerabilidad selectiva: determinadas células y regiones se deterioran antes que otras, incluso dentro del mismo órgano.

En el Alzheimer, los cambios relacionados con la proteína tau suelen aparecer tempranamente en la corteza entorrinal, ubicada en el lóbulo temporal y estrechamente conectada con los circuitos de la memoria. Esta proteína cumple funciones normales dentro de las neuronas, pero sus alteraciones pueden favorecer la formación de acumulaciones anómalas asociadas con el daño cerebral.

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Hasta ahora, las explicaciones sobre esa vulnerabilidad se han concentrado en características celulares, demandas metabólicas, inflamación y otros mecanismos biológicos. El nuevo trabajo incorpora otra posibilidad: que la ubicación física de ciertos tejidos respecto de estructuras rígidas contribuya a modificar su susceptibilidad.

Los investigadores analizan si la ubicación de la corteza entorrinal, una región vinculada con la memoria, podría aumentar su vulnerabilidad a las alteraciones de la proteína tau asociadas al Alzheimer (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores observaron especialmente la escotadura tentorial, una abertura delimitada por un pliegue resistente de las meninges que separa parcialmente distintas regiones del encéfalo. Su tamaño y configuración varían entre personas.

La hipótesis plantea que, cuando la corteza entorrinal está más próxima a ese borde, podría experimentar tensiones mecánicas acumuladas durante años. La existencia de esa presión sostenida todavía no fue demostrada directamente en los participantes.

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Cómo se realizó la investigación

El equipo integrado por Luyue Zhang, Ana Franceschi, John Crary y Frank Provenzano utilizó información de la Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative, una base de datos de investigaciones sobre envejecimiento y deterioro cognitivo.

Mediante resonancias magnéticas estimaron la proximidad entre la corteza entorrinal y la escotadura tentorial. También analizaron imágenes de tomografía por emisión de positrones, una técnica que permite estudiar la distribución cerebral de tau mediante marcadores específicos.

Después clasificaron a los 47 participantes según la cercanía entre ambas estructuras y examinaron la relación entre la señal de tau y la posterior progresión clínica.

El resultado principal fue que la acumulación de tau predijo la transición del deterioro cognitivo leve al Alzheimer solamente en el grupo con mayor proximidad anatómica, incluso después de considerar otros factores de riesgo.

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La acumulación de proteína tau se relacionó con la progresión del Alzheimer únicamente en los pacientes que presentaban una mayor proximidad entre determinadas estructuras cerebrales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, la distancia entre esas estructuras no predijo por sí sola la cantidad de tau ni permitió establecer de manera independiente quién desarrollaría la enfermedad. La asociación detectada surgió al considerar conjuntamente la anatomía y el marcador proteico.

Qué significa el hallazgo y cuáles son sus límites

Los autores consideran que esta relación podría ayudar a comprender por qué el Alzheimer afecta tempranamente ciertos circuitos. También proponen investigar si las características anatómicas podrían complementar en el futuro otros indicadores empleados para evaluar el riesgo.

Pero el estudio incluyó solo 47 participantes, una muestra demasiado pequeña para convertir el resultado en una herramienta clínica. Además, una asociación estadística no prueba que los movimientos cotidianos o la gravedad lesionen progresivamente el cerebro.

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La investigación tampoco propone evaluar la forma externa del cráneo como método diagnóstico. La medición requiere imágenes de estructuras internas y su interpretación depende de múltiples variables biológicas.

La hipótesis surge, en parte, del conocimiento sobre lesiones cerebrales repetidas, que pueden asociarse con alteraciones de tau en enfermedades diferentes del Alzheimer. Sin embargo, los mecanismos del traumatismo craneal no pueden trasladarse automáticamente al envejecimiento normal.

Los investigadores señalan la necesidad de repetir el análisis con poblaciones más amplias, seguir su evolución durante períodos prolongados y estudiar si existen evidencias directas de tensión mecánica sobre las regiones vulnerables.

Por ahora, el aporte del estudio es abrir una nueva pregunta, no ofrecer una explicación definitiva ni una medida preventiva. Comprender por qué algunas estructuras cerebrales se deterioran antes que otras podría ampliar las estrategias futuras de investigación del Alzheimer.

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