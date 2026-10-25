Hallaron metales, sílice y otras partículas contaminantes en cerebros humanos: qué riesgos investiga la ciencia

Investigadores detectaron partículas de metales, sílice y plásticos en regiones profundas del cerebro de 11 adultos mayores, aunque todavía se desconocen sus posibles efectos sobre la salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un análisis de tejido cerebral humano identificó partículas microscópicas de sílice, metales, materiales carbonosos y plásticos en regiones profundas del sistema nervioso. El hallazgo amplía las investigaciones sobre contaminación ambiental: además de los microplásticos, otros residuos presentes en el aire podrían alcanzar estructuras vinculadas con la memoria y las emociones.

El trabajo examinó muestras obtenidas durante autopsias de 11 personas de entre 80 y 91 años. Los investigadores encontraron materiales ajenos al organismo en distintas zonas, incluida la amígdala cerebral. Sin embargo, detectar esas partículas no demuestra que hayan provocado alguna enfermedad ni permite determinar cuánto tiempo permanecieron allí.

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La investigación, publicada en la revista científica Particle and Fibre Toxicology, propone examinar una posible ruta de entrada desde las fosas nasales hasta el cerebro.

Qué encontraron los científicos en los cerebros estudiados

El equipo trabajó con muestras procedentes de participantes del Religious Orders Study, una investigación sobre envejecimiento coordinada por el Rush Alzheimer’s Disease Center, en Estados Unidos. Mediante técnicas avanzadas de microscopía y análisis de materiales, buscó partículas extremadamente pequeñas que no pueden reconocerse mediante observación convencional.

Los especialistas identificaron fibras de dióxido de silicio, conocido como sílice, junto con estructuras minerales que contenían magnesio, hierro y silicio. También observaron partículas metálicas, fragmentos carbonosos y materiales compatibles con nanoplásticos.

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El hallazgo de partículas contaminantes en regiones cerebrales vinculadas con el olfato llevó a los científicos a investigar si estos residuos pueden ingresar al sistema nervioso a través de la nariz (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunas partículas aparecieron en el bulbo y el tracto olfatorios, estructuras relacionadas con la percepción de olores. Otras se detectaron en la amígdala y el cerebelo. Esta distribución llevó a los autores a explorar si determinados residuos inhalados pueden desplazarse por conexiones nerviosas desde la nariz.

Cómo podrían atravesar las defensas del organismo

El cerebro dispone de mecanismos de protección, incluida la barrera hematoencefálica, que regula el paso de muchas sustancias transportadas por la sangre. Sin embargo, los investigadores estudian rutas alternativas capaces de conectar la exposición ambiental con tejidos nerviosos.

El artículo plantea dos recorridos posibles: la vía olfatoria y la vía del nervio trigémino. La primera comunica estructuras nasales con zonas encargadas de procesar olores; la segunda participa en la sensibilidad de la cara y posee conexiones con el sistema nervioso central.

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Los autores observaron además señales tisulares compatibles con procesos inflamatorios o estrés oxidativo. Esos indicios ayudan a formular hipótesis sobre posibles efectos biológicos, pero no prueban que cada partícula detectada haya ocasionado daño. La muestra reducida y el carácter post mortem del análisis impiden establecer relaciones causales.

Qué relación existe con la demencia y otras enfermedades

Una investigación independiente publicada en 2026 en The Journal of Nutrition, Health & Aging analizó información de 488.348 participantes del Biobanco del Reino Unido. Encontró que una mayor exposición estimada a partículas finas PM2.5 se asociaba con un 14% más de riesgo de demencia respecto del grupo menos expuesto.

El estudio también identificó asociaciones con envejecimiento biológico acelerado y diferencias en volúmenes cerebrales. No obstante, se trató de un análisis observacional: la exposición se estimó mediante indicadores ambientales y no a partir de la cantidad de contaminantes encontrada dentro del cerebro de cada participante.

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La exposición a contaminantes ambientales se asoció con un envejecimiento biológico acelerado y cambios en el volumen cerebral, aunque el estudio no estableció una relación causal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Identificar residuos en el tejido cerebral y observar un aumento estadístico del riesgo de demencia no equivale a demostrar un vínculo causal entre ambos fenómenos. Todavía falta esclarecer qué materiales resultan más perjudiciales, cuáles son sus concentraciones relevantes y cómo varían sus efectos a lo largo de la vida.

Por qué el hallazgo abre nuevas preguntas

La composición del aire cambia según el tránsito, la industria, los incendios forestales y el polvo en suspensión. Las sequías y los incendios pueden aumentar la exposición a mezclas de partículas en distintos contextos geográficos.

Los especialistas buscan ahora comprender qué proporción de esos materiales llega realmente al cerebro, cómo se elimina y si su acumulación guarda relación con alteraciones neurológicas. Para responderlo serán necesarios estudios más amplios, mediciones de exposición individual y experimentos que permitan distinguir asociaciones de mecanismos comprobados.

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Por el momento, el descubrimiento muestra que el tejido cerebral puede contener una diversidad de partículas provenientes del ambiente. Su importancia científica reside en abrir una línea de investigación sobre las rutas de ingreso y sus consecuencias potenciales, sin convertir un hallazgo de laboratorio en un diagnóstico individual.