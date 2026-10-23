Ciencia

¿La creatina puede provocar pérdida de cabello? Qué midió un ensayo en hombres jóvenes

Una investigación de 12 semanas comparó suplementos y placebo, evaluó niveles de DHT, cantidad y grosor del pelo, y no encontró diferencias relevantes entre los grupos

Hombre frente a un espejo con la mano en el cabello y un frasco negro que lleva la etiqueta Creatina Premium en la otra mano.
La inquietud sobre el consumo de creatina se origina en el posible aumento de dihidrotestosterona, una hormona vinculada con la alopecia androgénica (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Al incorporar creatina a las rutinas de entrenamiento, puede surgir una duda: si el suplemento puede acelerar la caída del cabello. La inquietud nace de la posibilidad de que el compuesto influya en una hormona vinculada con la alopecia.

La discusión se centra en la dihidrotestosterona, conocida como DHT, cuyos niveles altos se vinculan con la alopecia androgénica, en la que también intervienen factores genéticos.

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Según el especialista en medicina naturista Jacob Hill, citado por Cleveland Clinic, que esta hormona se relacione con un tipo de alopecia no implica, por sí solo, que consumir creatina produzca una alteración capilar.

Para examinar esa relación, es necesario observar tanto los niveles hormonales como los cambios medibles en el cabello.

Polvo de creatina blanco en una cuchara medidora plateada, esparcido sobre una superficie negra, con un bote de creatina azul y blanco al lado derecho.
Una investigación encabezada por Mohammadyasin Lak en 2025 evaluó el impacto de la creatina en hombres jóvenes que practicaban entrenamiento de fuerza (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué se sabe sobre la creatina y la caída del cabello

La respuesta más directa proviene de una investigación publicada en 2025 en el Journal of the International Society of Sports Nutrition. El trabajo, encabezado por Mohammadyasin Lak, evaluó durante 12 semanas si la creatina modificaba los niveles hormonales y las características del cabello en hombres jóvenes que entrenaban fuerza.

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El estudio incluyó a 45 hombres de 18 a 40 años, divididos al azar en dos grupos. Uno recibió 5 gramos diarios de monohidrato de creatina y el otro, 5 gramos de maltodextrina, una sustancia sin efecto activo usada para comparar resultados.

Ni los participantes ni el equipo evaluador sabían qué producto recibía cada grupo hasta el final. 38 personas completaron las 12 semanas. El equipo midió los niveles de DHT al comienzo y al final, además de observar distintas características del cabello.

Primer plano de un hombre con barba corta y camiseta azul, mirándose al espejo con las manos en la cabeza, mostrando la parte superior de su cabeza con calvicie.
El ensayo clínico comparó el consumo diario de cinco gramos de creatina frente a una dosis idéntica de maltodextrina durante doce semanas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el estudio, no hubo diferencias relevantes entre ambos grupos en los niveles hormonales ni en las mediciones del pelo.

Aun así, la conclusión tiene límites claros. El trabajo analizó a hombres jóvenes que entrenaban fuerza durante tres meses, por lo que sus resultados no pueden trasladarse de forma automática a todas las personas ni a períodos de consumo más prolongados.

El ensayo evaluó cambios en la cantidad y el grosor del cabello

La investigación no se limitó a medir hormonas. También observó la cantidad de cabello, la densidad capilar y el grosor de las hebras. La densidad capilar es la cantidad de cabellos que hay en una zona determinada del cuero cabelludo. El grosor permite evaluar si las hebras se vuelven más finas o conservan un espesor similar.

Vista desde atrás de la nuca y el cabello graso de un hombre con traje azul que pasa sus dedos por la coronilla.
Los investigadores examinaron los folículos capilares para medir la cantidad de cabello, la densidad y el grosor de las hebras (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para las mediciones, el equipo utilizó herramientas que observan el cabello y los folículos, las estructuras de la piel de las que nace cada hebra. Así, el ensayo contrastó posibles cambios hormonales con cambios concretos en el pelo.

El hallazgo no presenta a la creatina como una solución para los problemas capilares ni permite descartar todas las causas de caída del cabello. Aporta información acotada a las condiciones evaluadas.

Hill recomienda evaluar cada caso antes de atribuir la caída al suplemento

Hill explicó que la creatina es un compuesto que el cuerpo produce de manera natural y que ayuda a los músculos a disponer de energía. Los suplementos pueden aumentar ese efecto, por eso suelen utilizarse junto con el entrenamiento físico.

Hombre guarda una botella de creatina negra en una bolsa deportiva negra con una botella de agua y auriculares, en un vestuario con taquillas al fondo.
Los especialistas advirtieron que los resultados del ensayo se limitan a tres meses de seguimiento y no abarcan períodos prolongados (Imagen Ilustrativa Infobae)

El especialista indicó que la mayoría de las personas pueden tomar creatina en cantidades adecuadas y ubicó esa referencia entre 3 y 5 gramos diarios. Esa orientación general no reemplaza una evaluación individual, en especial cuando existen condiciones de salud que requieren consultar a un profesional.

Hill también aconsejó hablar con un profesional de salud antes de comenzar a usar suplementos y elegir productos revisados por organismos que no estén vinculados con sus fabricantes.

Una mujer con bata blanca sostiene un frasco con la inscripción creatina y apunta a una pizarra blanca frente a un hombre sentado.
El especialista Jacob Hill explicó que la creatina aporta energía muscular y situó la dosis habitual de referencia entre tres y cinco gramos al día (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre la caída del cabello, Hill señaló que dejar de consumir creatina probablemente no cambie por sí solo una situación de pérdida de pelo. Esa observación no identifica la causa de cada caso.

Indica que conviene considerar otros factores antes de atribuir el problema de manera automática al suplemento.

La investigación de Lak y sus colegas aporta un dato concreto para esa evaluación, limitado a hombres jóvenes que hacían entrenamiento de fuerza durante 12 semanas.

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